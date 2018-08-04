Новый глава МИД Британии пригласил к себе посла России

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко выразил надежду на то, что в скором времени состоится встреча с новым главой британского внешнеполитического ведомства Джереми Хантом, передает «Россия 24».

«Пока нет. Я получил письмо из Форин-офиса, что он хотел бы встретиться. Думаю, что в ближайшее время такая встреча будет организована», — сказал Яковенко.

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Яковенко также выразил уверенность в своевременности встречи.

«Я считаю, что она будет своевременной, потому что, во-первых, необходимо обсудить уровень двусторонних отношений между нашими странами. Так я хотел бы задать все вопросы, на которые не были получены ответы в той переписке, в тех контактах, которые у нас существуют с Форин-офисом», — сказал посол.

Вместе с этим Яковенко отметил, что на данный момент дата встречи неизвестна, инициатива в этом вопросе находится «в руках британской стороны».

Ранее Яковенко рассказал об уничтожении улик по делу Скрипалей.