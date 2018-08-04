Порошенко обсудит восстановление территориальной целостности с главами дипучреждений

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в конце месяца планирует собрать совещание с руководителями зарубежных дипучреждений Украины с целью скоординировать действия по восстановлению территориальной целостности страны, передает РИА «Новости».

«В конце месяца на совещании руководителей зарубежных дипучреждений Украины скоординируем действия по восстановлению территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних отношений», — написал Порошенко в твиттере.

Ранее Порошенко заявил, что получение Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) автокефалии необходимо для утверждения независимости страны.