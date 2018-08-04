Президент Южной Осетии рассказал, что будет с осетинами, если они не объединятся

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что если осетинский народ не объединится, то «получится как с русскими и украинцами». Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Если мы этого не сделаем, я очень боюсь, что получится как с русскими и украинцами. Да, они все славяне, один народ, но мы видим, что творится», — заявил Бибилов.

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Он выразил опасения, что долгосрочной перспективе северная и южная часть осетинского народа могут отдалится друг от друга.

«Я очень боюсь, что лет через 100-150 мы будем говорить «северные осетины — они вообще не осетины», или они будут говорить «а, южные осетины — они не осетины». Не дай бог, чтобы мы завтра начали говорить, какая часть Осетии выше или ниже», — сказал он.

По словам Бибилова, если этого объединения не будет, то осетины получат то, что, «получили другие разделенные народы».

Ранее президент Сирии Башар Асад и Анатолий Бибилов во время официальной встречи в Дамаске подписали договор о дружбе и сотрудничестве.