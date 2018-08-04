Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудили КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва провели встречу на полях саммита АСЕАН. Об этом сообщает «Ренхап».

По данным агентства, стороны обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и санкции против КНДР.

Как отмечается, Кан Ген Хва и Помпео подтвердили, что санкции против КНДР должны действовать до полной денуклеаризации Северной Кореи.

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Ранее сообщалось, что Помпео и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили денуклеризацию Корейского полуострова.

Как отмечалось, Помпео и Ван И также обсудили приоритеты в двусторонних взаимоотношениях двух стран.