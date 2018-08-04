WP: Бутина общалась с бывшим членом кампании Трампа

Задержанная в США по обвинению в шпионаже россиянка Мария Бутина общалась с бывшим членом предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Бутина общалась с Джеффри Гордоном, который входил в предвыборный штаб Трампа до августа 2016 года.

Реклама

Как отмечается, Бутина и Гордон несколько раз встречались в сентябре и октябре 2016 года.

При этом они также общались по электронной почте.

Гордон прокомментировал данную информацию.

По его словам, он посетил вместе с Бутиной концерт группы Styx и пригласил ее на свой день рождения.

Однако, он также отметил, что после октября 2016 года его общение с Бутиной закончилось.

Гордон подчеркнул, что за счет ситуации вокруг Бутиной в США пытаются оклеветать республиканцев и членов Национальной стрелковой ассоциации, с которыми она была знакома.

Ранее сообщалось, что в МИД России назвали дело Бутиной сфабрикованным.