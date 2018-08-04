Помпео и глава МИД КНР обсудили денуклеаризацию КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили денуклеризацию Корейского полуострова. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Помпео подчеркнул важность продолжения конструктивных отношений США и Китая, которые дают значимые результаты», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, госсекретарь США также подчеркнул приверженность к полной денуклеаризации КНДР.

При этом Помпео и Ван И обсудили приоритеты в двусторонних взаимоотношениях двух стран.

Ранее Ван И заявил, что ни одна страна не желает повторения войны на Корейском полуострове.

Он также призвал официально объявить о формальном прекращении войны между Северной и Южной Кореей.