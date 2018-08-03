Москва ответила на обвинения в нарушении санкций ООН из-за рабочей силы из КНДР

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва не нарушала резолюцию Совбеза ООН при выдаче разрешений на работу гражданам КНДР на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Захарова отметила, что, согласно резолюции ООН, ни одно государство-член организации не может предоставлять разрешение на работу гражданам Северной Кореи. Однако, добавила официальный представитель, это не касается письменных контрактов, которые были окончательно оформлены до принятия резолюции.

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«А оно [принятие резолюции] имело место 11 сентября 2017 года. Именно с этой категорией граждан МВД России ведет работу по выдаче разрешений», — заключила Захарова.

Ранее газета The Wall Street Journal, со ссылкой на статистику российских ведомств, писала, что тысячи работников из КНДР приезжают в Россию, несмотря на санкции ООН.