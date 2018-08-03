Парламент Франции назвал сроки визита своей делегации в Россию

Председатель франко-российской группы дружбы в парламенте Франции Каролин Жанвье заявила, что визит в Москву французских депутатов во главе со спикером Национального собрания (нижняя палата парламента) Франсуа де Рюжи пройдет в сентябре или октябре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ожидалось, что французские парламентарии посетят Россию в конце июля, однако из-за внутриполитической ситуации во Франции визит был отложен до осени.

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«Визит будет в сентябре или октябре, но точной даты еще нет», — сказала Жанвье.

Также она добавила, что председатель Национального собрания Франсуа де Рюжи возглавит делегацию французских депутатов. Жанвье отметила, что председатель проведет встречу со спикеров российской Госудмы Вячеславом Володиным.

Ожидается, что Россию посетят десять парламентариев.

Ранее в МИД Франции заявляли, что Париж хочет работать с Москвой.