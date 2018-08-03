МИД КНР: никто не хочет повторной войны на Корейском полуострове

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что ни одна страна не желает повторения войны на Корейском полуострове. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

По его словам, КНДР и Южная Корея также не хотят повторения войны, как и США.

Он также добавил, что настало время официально объявить о формальном прекращении войны между Северной и Южной Кореей.

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Министр подчеркнул, что публикация подобного документа соответствует «современным тенденциям».

Ранее сообщалось, что генералы КНДР и Южной Кореи провели переговоры в пограничном пункте Пханмунджом, на которых обсудили практические шаги по снижению военной напряженности в регионе.