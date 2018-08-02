СК: Россия может направить следователей в ЦАР для расследования убийства журналистов

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что ведомство вместе с МИД России прорабатывает возможность отправки в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) группы следователей и криминалистов, которые будут расследовать убийство трех российских журналистов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам Петренко, российские правоохранительные органы могут расследовать преступления на территории других стран, если они входят в юрисдикцию России и принимающая сторона дала на это согласие.

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«В настоящее время сотрудниками СК России совместно с представителями МИД России прорабатывается вопрос о направлении в Центральноафриканскую Республику опытных следователей и криминалистов для проведения отдельных следственных действий по этому уголовному делу», — заявила Петренко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во время первичного осмотра убитых в Центральноафриканской республике российских журналистов на их телах не были найдены следы пыток.