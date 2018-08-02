ABC: спецпрокурор США хочет допросить Трампа о препятствии правосудию по «российскому делу»

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет собственное расследование по вопросу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, готов сузить список вопросов к американскому президенту Дональду Трампу, сообщили близкие к Белому дому источники телеканала ABC.

Тем не менее, для Мюллера остается важным задать вопрос о возможном препятствии правосудию и расследованию вмешательства в выборы 2016 года со стороны Трампа, рассказали источники.

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Согласно информации источников, знакомых с реакцией Трампа, для президента США эта новость стала причиной, по которой он обрушился на генерального прокурора США Джеффа Сешнса в твиттере. Речь идет о сообщении президента, в котором он призвал генпрокурора «прекратить охоту на ведьм», имея в виду дело о «российском вмешательстве».

«Это отвратительная ситуация и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен прекратить эту подстроенную охоту на ведьм прямо сейчас, до того, как она запачкает нашу страну», — написал Трамп

Помимо этого, отмечается, что спецпрокурор США намерен задать вопросы Трампу как в устной, так и в письменной форме. Переговоры о потенциальном допросе Трампа продолжались в течение нескольких месяцев, отмечает ABC.

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани сказал ABC News, что его юридическая команда ответила Мюллеру с просьбой ограничить вопросы к Трампу, особенно вопроc, связанный с препятствием правосудию.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп не приказывал генпрокурору США Джеффу Сешнсу закрыть расследование «российского вмешательства» в американские выборы, а лишь высказал свое мнение.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.