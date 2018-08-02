Адвокат Бутиной назвал ее дело «опасным» прецедентом

Адвокат Роберт Нил Дрисколл, который представляет интересы россиянки Марии Бутиной, задержанной в США по обвинению в шпионаже, назвал дело своей подзащитной «опасным прецедентом». Об этом сообщает RT.

Дрисколл объяснил свою точку зрения на происходящее на примере китайского предпринимателя, который бы отправился в США на фоне ситуации с таможенными пошлинами.

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«Если китайский предприниматель отправится в США на общественно-политическое мероприятие, чтобы обсудить ситуацию с пошлинами или выразить свое мнение по этому вопросу, возможно, он станет героем таких же домыслов — что он агент правительства и занимается в США тайной деятельностью», — сказал Дрисколл.

Он отметил, что считает задержание Бутиной «опасным прецедентом».

Ранее сообщалось, что власти США пока не предлагали россиянке Марии Бутиной сделку со следствием, но она все равно не может солгать и признать себя иностранным агентом.