Турчак предложил разработать стандарт «цифрового минимума» для населения

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что возглавляемый им Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации обратится к правительству с предложением о создании стандарта «цифрового минимума», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Также считаем необходимым разработать предложения по формам и методам организации обучения населения», — заявил вице-спикер Совфеда.

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Он отметил, что речь идет об обучении населения цифровым технологиям, необходимых для дистанционного получения государственных, муниципальных, медицинских, банковских и других услуг.

Ранее сообщалось, что Турчак назвал преждевременным внесение законопроекта о визовых центрах, отметив, что оно требует более широкого обсуждения.