Порошенко планирует выдвинуть против России очередной иск

Президент Украины Петр Порошенко попросил кабмин страны создать межведомственный орган для подготовки консолидированного иска к России о возмещении якобы нанесенного ущерба в Донбассе и Крыму, сообщает РИА «Новости».

По словам президента Украины, такой орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по его инициативе в январе.

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Порошенко заявил, что Киев не должен медлить ни минуты в «формировании консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ущерба».

Он также отметил, что ожидает от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, которые прилегают к неподконтрольным Киеву районам Донбасса.

Ранее Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум о якобы нарушениях антитеррористического и антидискриминационного законодательства Москвой.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.