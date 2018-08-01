AP: Трампа раскритиковали за недостаточные меры по защите промежуточных выборов

Демократы и республиканцы раскритиковали администрацию президента США Дональда Трампа за отсутствие четкой национальной стратегии защиты страны в предстоящие промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре, сообщает агентство Associated Press.

Как республиканцы, так и демократы подвергли критике действия администрации, охарактеризовав их как фрагментарные, не имеющие достаточной координации между федеральными агентствами США, отмечает AP. За три месяца до промежуточных выборов в конгресс США критики призывают президента Дональда Трампа занять более твердую позицию по вопросу, критически важному для американской демократии.

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«В верхушке руководства явно не хватает лидерства. Настал момент, чтобы двигаться дальше. Я не считаю, что [администрация президента] принимает достаточно усилий», — сказал сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.

Сенатор-республиканец от штата Южной Каролины Линдси Грэм сказал, что федеральные агентства «делают много хорошей работы, но об этом никто не знает». Он посетовал на противоречивые заявления Трампа по поводу предполагаемого вмешательства России во время президентских выборов 2016 года.

AP отмечает, что перед выборами различные государственные учреждения работают над обеспечением безопасного голосования. Например, ФБР создало оперативную группу для противодействия иностранному влиянию, а спецслужбы в США собирают информацию о «российской агрессии».

Однако сам Трамп редко говорит о подобных усилиях, считает агентство. Спустя два года после начала расследования предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США, Белый дом провел всего лишь две встречи по вопросам безопасности выборов, поясняет AP. При этом одна из них состоялась на прошлой неделе и длилась 30 минут.

На встрече не было представлено какого-либо нового распоряжения президента по координации действий всех федеральных структур для обеспечения безопасности выборов, сказала бывший заместитель министра внутренней безопасности Сюзанна Сполдинг.

На форуме по кибербезопасности в Нью-Йорке 31 июля вице-президент США Майк Пенс выразил уверенность в том, что американские чиновники смогут помешать дальнейшему вмешательству со стороны иностранных государств.

«Мы отразим любые попытки вмешательства в наши выборы», — сказал Пенс.

Ранее сообщалось, что предстоящие промежуточные выборы в США станут самыми дорогими в истории страны.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.