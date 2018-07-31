Лаврентьев рассказал о предстоящем саммите России с ФРГ, Францией и Турцией

Глава делегации России на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате Александр Лаврентьев заявил, что в сентябре пройдет саммит России, ФРГ, Франции и Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, идея встречи была выдвинута президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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«Скорее всего, вопрос сирийского урегулирования будет одним из главных. Наверное, будет затрагиваться и вопрос по оказанию какой-то помощи беженцам, которые находятся на территории Турции, там все-таки 3,5 миллиона», — Лаврентьев.

После этого в Тегеране должен пройти саммит стран-гарантов урегулирования в Сирии — России, Турции и Ирана.

Ранее сообщалось, что Сирия обвинила Турцию в оккупации северных районов страны.