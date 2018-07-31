Россия и Япония приветствуют достигнутые договоренности вокруг КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Токио приветствуют достигнутые договоренности по ситуации вокруг Пхеньяна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Японии.

По словам Лаврова, Россия и Япония приветствуют позитивные тенденции, которые наметились в ситуации вокруг КНДР.

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Он также добавил, что Москва и Токио призывают все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и гибкость с тем, чтобы не допустить срыва достигнутых договоренностей.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия и Япония выступают за комплексное решение проблем Корейского полуострова.

Ранее министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что договорился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу о дальнейшем взаимодействии по ситуации вокруг Северной Кореи.