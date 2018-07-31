The Hill: Клинтон выделила деньги кандидатам от демократов на выборах в конгресс США

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон выделила финансовые средства в размере $5 тыс. кандидатам от Демократической партии на промежуточных выборах в конгресс США. Об этом сообщает издание The Hill.

Пожертвование Клинтон сделала с помощью собственной политической организации, поясняет издание. Согласно информации Федеральной избирательной комиссии (FEC), Клинтон выделила еще $5 тыс. на четырех различных кандидатов на пост государственного секретаря США.

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Как сообщал ранее американский телеканал CNN, из 19 кандидатов в палату представителей США, получивших поддержку от Клинтон, 11 баллотируются с намерением сместить действующих в округах республиканцев. Отмечается, что Клинтон пытается работать совместно с Демократической партией США.

По словам пресс-секретаря Клинтон, никогда не было более важных промежуточных выборов.

The Hill отмечает, что Клинтон еще не начинала какую-либо предвыборную кампанию в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. Тем не менее, она остается политически активной после поражения на президентских выборах в 2016 году Дональду Трампу.

Клинтон не раз критиковала президента США Дональда Трампа и его администрацию, выступая где-либо с речью или в своем твиттере, напоминает издание.

Промежуточные выборы в конгресс США состоятся в ноябре.

Ранее сообщалось, что бывшая первая леди США Мишель Обама запустит агитационную кампанию к промежуточным выборам в США.