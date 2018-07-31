Fox News: Джулиани выразил сомнение в законности расследования Мюллера по «российскому делу»

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что команда юристов,защищающая интересы Дональда Трампа, склоняется к тому, чтобы игнорировать вопросы от специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом Джулиани заявил в эфире американского телеканала Fox News.

«Мы не считаем, что они ведут законное расследование», — заявил Джулиани, имея в виду команду Мюллера.

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Джулиани добавил, что «очень маловероятно», что команда Трампа снова встретится с прокурорами.

«Я считаю, что мы приближаемся к концу», — сказал Джулиани о «российском деле», который ведет спецпрокурор США.

Джулиани пояснил, что к тому, чтобы игонорировать вопросы спецпрокурора Мюллера, команду юристов Трампа подтолкнули события последних «трех или четырех недель».

В частности, ранее СМИ сообщали, что команда Мюллера изучает твиттер президента США Дональда Трампа, чтобы установить факты возможного противодействия расследованию «российского дела». По словам источников газеты The New York Times, Трамп с помощью сообщений в своем твиттере мог запугать свидетелей или заставить сотрудников правоохранительных органов прекратить расследование.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.