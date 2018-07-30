Пресс-секретарь Лукашенко отреагировал на информацию об инсульте президента

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла сообщения в СМИ о якобы перенесенном белорусским лидером Александром Лукашенко инсульте, передает РИА «Новости».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Лукашенко должен был посетить с рабочим визитом Гомель, но был госпитализирован с инсультом, а потому с 28 июля не появлялся публично.

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«Прокомментирую эту информацию одним словом: «Ерунда». Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: «Не дождетесь», — сказала Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Как стало известно, в ходе разговора главы государств обсуждали вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза.