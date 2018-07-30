В Петербурге спустили флаг на территории британского генконсульства

В Санкт-Петербурге спустили флаг с флагштока в британском генсконсульстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что о завершении деятельности ведомства сообщил британский посол на территории России Лори Бристоу. По словам сотрудника пресс-службы ведомства Михаила Меньшикова, спущенный флаг не означает, что консульство закрыто.

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«Оно в процессе закрытия. Как только оно будет закрыто, как только мы выпустим вербальную ноту в МИД, мы обязательно об этом скажем», — заявил Меньшиков.

Ранее сообщалось, что после «атаки» в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, Британии пришлось переосмыслить отношения с российским правительством.