В Совфеде назвали «глупостью» предложение Латвии о разделении России

Член Совета Федерации сенатор Франц Клинцевич дал комментарий после заявления депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса о необходимости разделить Россию на несколько частей. Об этом сообщает ФАН.

По словам Клинцевича, у Латвии практически нет перспективы развития, если она не будет поддерживать нормальные торговые отношения с российской стороной.

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«На такие глупости не надо сильно обращать внимание», — сказал Клинцевич.

Ранее в Госдуме призвали бороться с планами НАТО после предложения «раздробить» Россию.