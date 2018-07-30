В Японии решили свернуть комплексы ПВО из-за снижения угрозы со стороны КНДР

В японском минобороны решили свернуть американские противоракетные комплексы Patriot PAC-3, размещенные на юго-западе страны. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, такое решение было принято в связи с тем, что ракетная угроза со стороны Северной Кореи снизилась после проведения саммита между США и КНДР. При этом японские власти готовы в любой момент вернуть противоракетные комплексы на прежнее место, если ситуация с безопасностью изменится. Patriot PAC-3 останутся развернутыми в Токио.

Ранее власти Северной Кореи создали специальную группу для развития диалога с японской стороной. По имеющимся данным, группа могла быть создана в период между 26 апреля 2018 года, когда состоялась встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, и 12 июня, когда прошел саммит главы КНДР и президента Дональда Трампа.