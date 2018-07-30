Макфол заявил о конце своей научной карьеры из-за российских санкций

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол заявил, что визовые санкции, наложенные на него в России, положили конец его научной карьере. Об этом сообщает американский телеканал MSNBC.

Данное заявление экс-посол сделал, отвечая на вопрос ведущего MSNBC о том, как саммит Путина и Трампа может изменить его жизнь. Бывший дипломат рассказал, что его жизнь «уже изменилась».

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«Моя научная карьера, касающаяся написания работ и проведения исследований, настоящих исследований, окончена», — сказал Макфол.

Он подчеркнул, что уже почти 30 лет занимается исследованиями, посвященными России. Из-за его включения в российские санкционные списки он больше «не осмелится» приехать в страну даже при условии снятия с него санкций.

Ранее сообщалось, что Макфол в шутку попросил снять с него российские санкции.