Макфол заявил, что санкции России разрушили его научную карьеру

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что включение в санкционные списки России разрушило его научную карьеру. Об этом сообщает MSNBC.

По словам Макфола, из-за российских санкций его научной карьере «пришел конец».

Он также добавил, что около 30 лет занимается научной деятельностью и почти все его исследования были о России.

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Макфол подчеркнул, что из-за санкций больше не может занимать исследованиями в России или просто поехать в Москву.

Ранее Макфол заявил, что российские власти планируют «преследовать» его в рамках дела Браудера через Интерпол.