Трамп призвал Мюллера сообщить о конфликте интересов

Президент США Дональд Трамп призвал спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует «российское вмешательство», признать наличие конфликта интересов.

«Роберт Мюллер когда-нибудь собирается сообщить о конфликте интересов относительно президента Трампа, включая факт того, что у нас были очень неприятные и спорные деловые отношения, я отказал ему в утверждении на пост главы ФБР и что Коми его близкий друг?» — написал Трамп в своем твиттере.

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Трамп также раскритиковал Мюллера за то, что тот выбирает в свою команду только демократов, часть из которых работали на его соперника на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Ранее Дональд Трамп сказал, что не допустит, чтобы иностранные государства вмешивались в проходящие на территории США выборы.