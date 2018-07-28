Путин назвал крещение Руси событием цивилизационного масштаба

В ходе торжеств по случаю 1030-летия крещения Руси российский президент Владимир Путин назвал принятие православия событием цивилизационного масштаба, которое повлияло на все мировоззрение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам президента, крещение определило «дальнейший многовековой путь России» и оказало влияние на развитие всего мира. Для Руси это событие стало «отправной точкой становления и развития российской государственности», «духовного рождения наших предков», способствовало развитию национальной культуры, образования и связей с другими странами.

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«Крещение Руси — это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что принятие православия неразрывно связано с князем Владимиром, который сделал «решающий выбор», увидел в нем «нравственную опору, красоту, свет истины и добродетели».

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл призвал Путина искать утешение в плодах своих трудов.