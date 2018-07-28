В КНДР создали группу по вопросам ведения переговоров с Японией

Власти КНДР создали специальную группу по вопросам ведения переговоров с Японией, сообщает «Киодо» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, группа была создана в период между апрелем 2018 года, когда состоялся саммит президента Южной Кореи Мун Чже Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, и 12 июня, когда прошла встреча лидеров США и КНДР.

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В настоящее время неизвестно, кто возглавляет группу, однако не исключается, что эту должность мог занять зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.

Ранее сообщалось, что первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан встретился с вице-министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном в Вашингтоне и обсудил ситуацию вокруг КНДР.