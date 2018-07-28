Юнкер объяснил поцелуй с Трампом

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал фотографию, на которой запечатлен его поцелуй с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал ARD.

По его словам, поцелуй в знак приветствия во время переговоров в Вашингтоне стал для него сюрпризом.

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«Инициатива исходила не от меня. Я также не знал, что в Овальном кабинете находился фотограф», — пояснил Юнкер.

Он добавил, что фотография удачно передает атмосферу момента.

Дональд Трамп опубликовал в твиттере фотографию поцелуя, и написал, что »Евросоюз в лице Жан-Клода Юнкера и США в лице вашего покорного слуги любят друг друга!».

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом использовал яркие карточки, чтобы донести до собеседника свою позицию по вопросам торговли.