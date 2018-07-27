Глава Пентагона поддержал постоянные контакты между Россией и США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что выступает за постоянные контакты между Вашингтоном и Москвой на высшем уровне. Об этом сообщает CNBC News.

По его словам, он полностью поддерживает возобновление контактов на высшем уровне между Россией и США.

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Он также добавил, что разговор между лидерами России и США необходим.

Мэттис подчеркнул, что Вашингтону нужно общаться со странами, с которыми у США есть некоторые разногласия.

Ранее Мэттис заявил, что после встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки никаких изменений в политическом курсе не произошло.