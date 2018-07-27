Рябков рассказал о встрече Патрушева и советника Трампа по нацбезопасности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон может провести встречу с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым до конца лета. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, МИД России прорабатывает встречу Патрушева и Болтона.

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Он также добавил, что данная встреча может состояться до конца лета.

Рябков подчеркнул, что точная дата встречи Патрушева и Болтона подлежит дальнейшему согласованию.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Болтон может провести встречу с Патрушевым.

По его словам, Болтон и Патрушев могут провести встречу для того, чтобы обсудить подготовку к новой встрече российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.