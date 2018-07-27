Путин назвал «большой плюс» Трампа

Российский президент Владимир Путин заявил, что считает встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом полезными. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что Путин сказал об этом во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР. Он подчеркнул, что темы, которые обсуждаются на этих встречах, касаются многих государств мира.

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«Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего, данных избирателям», — заявил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «фейковые новости» сообщают неправду о его встрече с российским президентом Владимиром Путиным.