Помпео: США будут помогать странам, в которых нарушается религиозная свобода

Генеральный секретарь США Майк Помпео обнародовал документ, призывающий правительства всего мира уделять приоритетное внимание свободе вероисповедания, сообщает издание The Hill.

«Потомакская декларация — это официальное заявление, в котором прямо говорится, что Соединенные Штаты серьезно относятся к религиозной свободе, что мы будем работать с другими государствами по всему миру, чтобы помочь тем, кто подвергается нападкам за свои убеждения, и что мы ожидаем, что лидеры во всем мире сделают [религиозную свободу] своим приоритетом», — сказал Помпео.

Реклама

Потомакская декларация и сопутствующий план действий были представлены в Вашингтоне во время конференции по продвижению религиозной свободы в Вашингтоне.

В декларации отмечается, что религиозная свобода является перспективным, универсальным и фундаментальным правом человека, которое все народы и нации должны защищать.

Госсекретарь США Майк Помпео обозначил данный документ как усилие по выполнению предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в том, чтобы сделать религиозную свободу «ключевым приоритетом» внешней политики Соединенных Штатов.