СМИ: Макрон опроверг слухи о любовной связи с бывшим личным охранником

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слухи о том, что его бывший личный охранник Александр Беналла является его любовником, сообщает французское издание Le Parisien.

«Александр Беналла никогда не обладал ядерными кодами, Александр Беналла никогда не зарабатывал €10 тыс., Александр Беналла никогда не был моим любовником», — с юмором заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с депутатами.

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Ранее газета Le Monde опубликовала видео, на котором видно, как охранник Макрона Александр Беналла избил протестующего на первомайской демонстрации в Париже. На прошлой неделе Беналла был уволен из Елисейского дворца. В отношении него ведется предварительное расследование по подозрению в избиении манифестанта.

Издание Le Huffington Post отмечает, что Макрон в ходе своего выступления также обратился к слухам о том, что Беналла остается на своем посту, несмотря на его формальное приостановление.

«У нас есть пресса, которая больше не ищет истины. Я вижу медиавласть, которая хочет стать судебной властью, которая решила, что в республике больше нет презумпции невиновности и что необходимо попирать мужчину и с ним всю республику.», — заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник службы охраны президента Франции Александр Беналла дал первое эксклюзивное интервью, в котором рассказал, что совершил «большую ошибку».