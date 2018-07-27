Путин пошутил о сне перед встречей с премьером Индии

Президент России Владимир Путин подшутил над российской делегацией на саммите БРИКС перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА «Новости».

Отмечается, что рабочий день саммита БРИКС в четверг, 26 июля, продолжался до глубокого вечера: в первой половине дня Путин принимал участие в мероприятиях саммита, а во второй провел серию встреч с зарубежными лидерами.

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«Не спать», — сказал Путин с улыбкой российской делегации, когда вошел в комнату переговоров.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о росте товарооборота Индии и России. По его словам, в прошлом году торговля выросла на 24%, а за первые пять месяцев текущего года она увеличилась еще на 26%.