Путин назвал условие для похода в ресторан с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин рассказал, какое условие необходимо выполнить Анкаре, чтобы он пошел в ресторан с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».

По его словам, главное условие — чтобы турецкая сторона пустила на свой рынок российскую мясную продукцию.

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«Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и сходим», — ответил Путин на приглашение Эрдогана.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество турецкой и российской сторон «вызывает у некоторых чувство ревности».

Также Владимир Путин заявил, что взаимодействие России и Турции, в том числе по Сирии и в экономике, переживает подъем.