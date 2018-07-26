Лидеры стран БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам заседания.
В документе говорится, что стороны подтвердили приверженность принципам демократии и сотрудничества, а также призвали выполнять обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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Кроме того, лидеры подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, выразили озабоченность в связи с возможной гонкой вооружений в космосе.
Ранее страны БРИКС призвали всех членов ВТО соблюдать правила организации.