Белый дом отредактировал стенограмму пресс-конференции Трампа и Путина

Белый дом отредактировал стенограмму совместной пресс-конференции президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа спустя десять дней после саммита в Хельсинки, сообщило издание The Hill.

В обновленную версию текста был добавлен вопрос о том, желал ли российский президент Владимир Путин, чтобы на президентских выборах в США 2016 года победил Дональд Трамп.

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«Да, я хотел, чтобы [Трамп] выиграл. Потому что он говорил, что он хочет наладить отношения с Россией», — ответил во время пресс-конференции Путин.

Ранее американский телеканал CNN обратил внимание на то, что в стенограмме на официальном сайте Белого дома опущен этот вопрос.

Белый дом ответил CNN, что данное упущение не было преднамеренным. В правительстве объяснили это проблемами со звуком, которые возникли у стенографиста, из-за чего тот не успел зафиксировать данный вопрос.

Ранее стало известно, что еще одна встреча Путина и Трампа состоится в 2019 году.