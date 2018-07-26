Посольство России уличило Британию в нестыковках сообщений об отравлениях «Новичком»

Пресс-секретарь посольства России на территории Великобритании заявил, что британская сторона до сих пор не предоставила информацию по поводу вещества, которое использовалось при отравлениях в Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению ведомства, в Соединенном Королевстве продолжают скрывать данные о «Новичке» и не объясняют нестыковки, связанные со свойствами этого отравляющего вещества.

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«Если исходить из версии британского следствия о том, что одно и то же вещество было применено в Солсбери и Эймсбери, то почему воздействие на Сергея и Юлию Скрипаль растянулось на несколько часов, при том что речь шла о «чистом веществе» высокой концентрации, а Дон Стерджесс почувствовала себя плохо уже через 15 минут?» — заявили в ведомстве.

Пресс-секретарь подчеркнул, что до сих пор неизвестно, «с каким веществом имеет дело британское следствие». Он также обратил внимание на состоящее из «нарезок» интервью выжившего после отравления в Эймсбери Роули, а также подчеркнул, что он якобы спас свою жизнь, помыв руки, что делает бессмысленными продолжительные поиски следов «Новичка» в окружающей среде, которыми занималась британская полиция.

Ранее сообщалось, что полиция британского графства Уилтшир изымет записи камер видеонаблюдения из обувного магазина в центре Эймсбери, который посетил Чарли Роули в день отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».