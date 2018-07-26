В Госдуме пояснили ситуацию с Крымской декларацией на примере «неподъемной гири»

Депутат Госдумы от «Единой России» Руслан Бальбек заявил, что американская декларация по статусу Крымского полуострова не сможет изменить факт его воссоединения с Россией, передает РИА «Новости».

По словам Бальбека, американская сторона использует приемы «холодной войны», забывая, что Россия — не СССР.

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«Попытки отторгнуть у России полуостров с помощью каких-либо деклараций можно сравнить с неподъемной гирей: вроде и схватился, а сдвинуть с места не можешь», — заявил Бальбек.

Он добавил, что признание возвращения полуострова российской стороне не изменится от того, будет или нет это прописано в конституции США.

Ранее сообщалось, что в Крыму назвали декларацию США по полуострову «надоевшей манипуляцией».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.