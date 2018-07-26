Российский лидер Владимир Путин прилетел в Йоханнесбург, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что саммит лидеров БРИКС и глав приглашенных государств продлится по 27 июля. Согласно имеющейся информации, российский президент встретится с коллегами из ЮАР и Турции, председателем КНДР, а также главами Замбии, Аргентины, Анголы и премьером Индии.

Ранее сообщалось, что Путин провел регулярное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. На совещании обсуждались вопросы, связанные с открывающимся 26 июля в Йоханнесбурге саммитом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и предстоящими на его полях международными контактами президента.