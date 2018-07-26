В США объяснили молчание о переговорах Путина и Трампа

Государственный секретарь Майк Помпео во время слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил, что американские власти не раскрывают деталей переговоров президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы не навредить будущим переговорам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это очень важное решение по поводу того, насколько можно быть открытыми по поводу приватных переговоров. Ведь у вас могут быть ожидания, что будут другие переговоры тет-а-тет…», — сказал Помпео.

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Он отметил, что в будущем могут пройти очередные личные переговоры, по результатам которых необходимо достичь «реального прогресса».

Госсекретарь добавил, что молчание о деталях личной беседы Путина и Трампа аналогично решению по сохранению в тайне подробностей встречи тет-а-тет американского президента и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что Трамп отложил новую встречу с Путиным из-за «российского дела».