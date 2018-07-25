Помпео рассказал о политике США по санкциям после встречи Путина и Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что политика США в области санкций против России по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не изменилась, передает РИА «Новости».

«Я могу сказать вам, что политика в отношении санкций против России осталась прежней. Санкции остаются в силе», — ответил Помпео.

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На сам вопрос, проходило ли обсуждение этой темы в рамках встречи, Помпео ответить отказался. Он отметил, что Трамп имеет право на такие встречи, и у Помпео «сложилось полное впечатление» о том, что обсуждалось на этой встрече.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в 2019 году.