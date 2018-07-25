В кабинете экс-советника Макрона в Елисейском дворце проходят обыски

Следователи проводят обыск в кабинете Александра Беналля, бывшего советника президента Франции Эммануэля Макрона, в Елисейском дворце, сообщает BFMTV.

Отмечается, что обыск ведется в присутствии самого Беналля.

Ранее сообщалось, что Александр Беналля, который является советником французского президента Эммануэля Макрона, избил участника первомайской демонстрации в Париже.

После инцидента он был на две недели отстранен от работы, а в настоящее время занимается обеспечением безопасности на мероприятиях, которые проводит Елисейский дворец.