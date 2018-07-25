Сенат Польши отклонил предложение о конституционном референдуме

Сенат Польши отклонил предложение президента страны Анджея Дуды о проведении осенью конституционного референдума, передает РИА «Новости».

Уточняется, что сенаторы большинством голосов отклонили проект постановления о назначении референдума на 10-11 ноября.

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Дуда направил на рассмотрение сената проект постановления о назначении конституционного референдума, на который, в числе прочего, предлагалось вынести вопрос о повышении роли президента в системе государственного управления.

В проект постановления о проведении референдума Дуда включил 10 вопросов.

Ранее Анджей Дуда заявил, что Волынская резня была этнической чисткой, а не войной между поляками и украинцами.