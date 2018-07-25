Макфол попросит Белый дом не разрешать России допрашивать граждан США

Бывший посол США в России Майкл Макфол посетит Белый дом и лично обратится к американским должностным лицам с просьбой не допустить, чтобы Россия могла допросить граждан США. Об этом он рассказал MSNBC.

«Они хотят не просто допросить нас — они считают, что мы преступники», — сказал Макфол, имея в виду российские власти.

Реклама

Во время саммита России и США в Хельсинки 16 июля, президент России Владимир Путин обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением о том, чтобы российские следователи могли допросить граждан США, «которые имеют какое-то отношение к незаконным действиям на территории России».

Макфол планирует призвать Белый дом не поддаваться «бредовой» идее России о допросе американцев. Он заявил, что намерен встретиться с должностными лицами из администрации и попросить не допустить такой сделки.

Он отметил, что у него есть поддержка со стороны Государственного департамента и сената США.

Экс-посол ранее заявлял, что опасается преследования его в рамках дела Браудера через Интерпол.