Адвокат объяснил содержание россиянки Бутиной в одиночной камере в США

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Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что она содержится в следственном изоляторе в одиночной камере, сообщает РИА «Новости».

По словам Дрисколла, американские адвокаты Бутиной почти каждый день навещают ее.

«Условия минимальные, как это здесь обычно бывает. Она находится в «заключении под защитой», и потому ее содержат в ее собственной камере, не с другими заключенными», — сказал он.

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Адвокат отметил, что через какое-то время россиянке разрешат делать звонки. По его словам, на судебном слушании, запланированном на 25, стороны должны будут договориться о графике дальнейших действий.

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