В ФРГ назвали дату встречи политдиректоров «нормандской четверки»

Министерство иностранных дел Германии заявило, что встреча политдиректоров внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» состоится 26 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, данная встреча пройдет в Берлине.

При этом на встрече будет обсуждаться ситуация на востоке Украины.

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Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров глав МИД стран «нормандской четверки» по поводу Донбасса.

По его словам, во время переговоров была рассмотрена ситуация в регионе в сферах безопасности, политических реформ, экономики и гуманитарных проблем.