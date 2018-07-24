На Украине рассказали о новом плане по «возвращению» Крыма

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что в Киеве разработали план по «возвращению» Крыма в состав Украины к декабрю 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина намерена собрать «доказательства» нарушения прав человека в Крыму и начать финансирование проукраинских структур на полуострове.

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Он также добавил, что Киев планирует на основе «улик» подавать против России иски в Международный уголовный суд.

Журавко подчеркнул, что у властей Украины нет средств для осуществления подобного плана.

В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Крым останется в России и эту тему можно назвать закрытой раз и навсегда.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.