Путин в октябре посетит Индию

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин в октябре 2018 года посетит Индию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Как отметил Ушаков, 26 июля во время саммита БРИКС Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди обсудят предстоящий визит российского лидера в Индию. Помощник президента также отметил, что предыдущая встреча Путина и Моди, носившая неофициальный характер, прошла успешно.

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«21 мая в Сочи состоялась весьма успешная неформальная встреча Путина и Моди, когда состоялось обсуждение по всем вопросам международной повестки дня. Сейчас и индийцы, и мы готовимся к визиту нашего президента в Индию в октябре этого года, это будет ключевым событием в контексте наших двусторонних отношений», — сказал Ушаков.

Ранее в Кремле рассказали о темах прошедших 21 мая переговоров Путина и Моди.